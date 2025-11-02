weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  NextWind plant Windpark: Abriss von Gebäudekomplex für Windpark

Investor nimmt Stellung Gebäudekomplex soll für Windpark weichen

Auf einem mit massiven Gebäuden bebauten Grundstück an der Landesstraße zwischen Dolchau und Brunau soll noch in diesem Jahr der Abrissbagger anrollen. Aber warum?

Von Cornelia Kaiser Aktualisiert: 05.11.2025, 12:53
Dieser Gebäudekomplex auf dem Grundstück an der Landesstraße soll für den Windpark weichen. Ursprünglich war vom Gölitz die Rede gewesen. Foto: Cornelia Kaiser

Dolchau/Brunau - Die Repowering-Pläne für den Windpark zwischen den Ortschaften Brunau, Kahrstedt, Vienau und Jeetze, in dem sich aktuell 30 Rotoren, einige davon bereits seit einem Vierteljahrhundert, drehen, werden durchaus kritisch gesehen. Vor allem, weil sie mit Erweiterungsplänen einhergehen.