Volle Gasthäuser. Super Programm. Ausgelassene Stimmung. So lässt sich die diesjährige Kalbenser Kulturnacht zusammenfassen. Was konkret geboten wurde.

Von Cornelia Kaiser Aktualisiert: 03.10.2025, 13:40
Bis nach Mitternacht wurde im Café Friedenseck getanzt, gab es immer wieder Zugaben der Schlussband.
Kalbe - „Lasst die Sau raus!“: Diese klare Ansage gab es am Donnerstagabend zu Beginn der Kalbenser Kulturnacht, kurz KaKuNa, von Sandra Kunze, der Vorsitzenden des organisierenden Kultur- und Heimatvereins. Sie eröffnete die Veranstaltung in einer der vier beteiligten Lokalitäten. Und die Besucher folgten ihrer Aufforderung.