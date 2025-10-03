Volle Gasthäuser. Super Programm. Ausgelassene Stimmung. So lässt sich die diesjährige Kalbenser Kulturnacht zusammenfassen. Was konkret geboten wurde.

Wo in Kalbe so richtig die Post abging

Bis nach Mitternacht wurde im Café Friedenseck getanzt, gab es immer wieder Zugaben der Schlussband.

Kalbe - „Lasst die Sau raus!“: Diese klare Ansage gab es am Donnerstagabend zu Beginn der Kalbenser Kulturnacht, kurz KaKuNa, von Sandra Kunze, der Vorsitzenden des organisierenden Kultur- und Heimatvereins. Sie eröffnete die Veranstaltung in einer der vier beteiligten Lokalitäten. Und die Besucher folgten ihrer Aufforderung.