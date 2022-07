Zethlingen: Z wie das Letzte? Anwohner bemängeln schlechten Zustand der Umleitungsstrecke durch den Ort

Nachdem sich bereits in Jeggeleben und Badel Anwohner über den schlechten Zustand der Fahrbahn auf der Umleitungsstrecke zur B 71 beschwert haben, melden sich nun die Zethlinger zu Wort. Sie ärgern sich auch über rücksichtslose Autofahrer.

Der Zustand der Straßen in Zethlingen ist ohnehin schlecht. Das rege Verkehrsaufkommen aufgrund der Umleitung trägt nicht gerade zum Besseren bei.

Kalbe (dc/mbc) - Temposünder dingfest machen, darüber würden sich auch die Anwohner in Zethlingen freuen. Seit die Umleitungsstrecke der B 71 anlässlich der Baustelle in Winterfeld durch den Ort führt, ist die Straße dort zur Tempo-30-Zone gemacht worden. Bislang galt dort das Tempo 50. Doch augenscheinlich halten sich nicht alle Passanten an die neue Vorgabe. „Was hier manchmal los ist, kann man nicht beschreiben. Vor allem morgens und nachmittags brettern sie durch das Dorf“, beschreibt ein Anwohner die Situation.