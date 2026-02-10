Großes Fest geplant 115 Jahre: Altenklitsche feiert im Sommer seine Feuerwehr und plant ein Zukunftsprojekt im Ort

Seit über einem Jahrhundert steht die Feuerwehr Altenklitsche für Zusammenhalt und Einsatz – nun wird dieses Engagement mit einem großen Jubiläumsfest gefeiert. Zudem soll im Ort ein neuer Treffpunkt entstehen.