Großes Fest geplant 115 Jahre: Altenklitsche feiert im Sommer seine Feuerwehr und plant ein Zukunftsprojekt im Ort

Seit über einem Jahrhundert steht die Feuerwehr Altenklitsche für Zusammenhalt und Einsatz – nun wird dieses Engagement mit einem großen Jubiläumsfest gefeiert. Zudem soll im Ort ein neuer Treffpunkt entstehen.

Von Louis Hantelmann 10.02.2026, 18:32
Ihr 115-jähriges Bestehen feiert die Feuerwehr Altenklitsche in diesem Jahr mit einem großen Fest. Foto: Feuerwehr- und Heimatverein Altenklitsche

Altenklitsche. - Ein besonderes Highlight steht in diesem Jahr in Altenklitsche an: „Am 18. Juli feiert die freiwillige Feuerwehr Altenklitsche ihr 115-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass ist ein großes Fest geplant“, kündigt Josefine Lelke vom Feuerwehr- und Heimatverein Altenklitsche an.