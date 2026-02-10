Großes Fest geplant 115 Jahre: Altenklitsche feiert im Sommer seine Feuerwehr und plant ein Zukunftsprojekt im Ort
Seit über einem Jahrhundert steht die Feuerwehr Altenklitsche für Zusammenhalt und Einsatz – nun wird dieses Engagement mit einem großen Jubiläumsfest gefeiert. Zudem soll im Ort ein neuer Treffpunkt entstehen.
10.02.2026, 18:32
Altenklitsche. - Ein besonderes Highlight steht in diesem Jahr in Altenklitsche an: „Am 18. Juli feiert die freiwillige Feuerwehr Altenklitsche ihr 115-jähriges Jubiläum. Zu diesem Anlass ist ein großes Fest geplant“, kündigt Josefine Lelke vom Feuerwehr- und Heimatverein Altenklitsche an.