Weihnachten kommt jedes Jahr überraschend - auch das damit verbundene Familienessen. Hat man schon reserviert? Nein? Reicht die Zeit noch? Und wo gäbe es noch Plätze? Ähnlich ist es mit Silvester - der Jahreswechsel kommt auch irgendwie immer unverhofft.

Weihnachtsessen und Silvesterparty: Gibt es noch Plätze in Zerbtser Restaurants?

Zerbst. - Weihnachten ist das Feste der Liebe und der Familie - Und, wenn wir ehrlich sind, auch des Essens. Natürlich wird in vielen Haushalten selbst ein Festtagsmenü gezaubert. Einen Tag gönnen sich viele einen Restaurantbesuch. Gibt es da jetzt noch Plätze in Zerbst? Und wo kann man eigenltich Silvester feiern?