Immer mehr Geschäfte schließen in der Genthiner Innenstadt – doch ein Modegeschäft zeigt, wie es auch anders geht. Was hinter dem Erfolg von Glamour Fashion steckt und warum die Betreiber trotz Rückschlägen optimistisch bleiben.

Genthin - In der Genthiner Innenstadt weht ein spürbar anderer Wind: Mit der Schließung des Traditionsgeschäfts „A bis Z“ und weiterer Läden wirkt das Zentrum an vielen Ecken leergefegt. Was früher eine belebte Einkaufsstraße war, hat mit rückläufiger Laufkundschaft und zunehmendem Leerstand zu kämpfen. Doch nicht alle Lichter sind erloschen – einige Geschäfte halten die Stellung, beleben das Zentrum und setzen auf Engagement, Ideenreichtum und lokale Verwurzelung.