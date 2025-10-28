weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  „Abzocke" bei der Harzsparkasse? Wie Kunden Geld sparen können

Die neuen Kontoführungsgebühren der Harzsparkasse sorgen für Ärger bei Kunden ohne Online-Banking. Das Kreditinstitut verteidigt sein Modell – doch was steckt wirklich hinter dem „Hausbankprogramm“?

Von Holger Manigk Aktualisiert: 28.10.2025, 14:51
Die Harzsparkasse hat 24 Filialen mit Personal als Ansprechpartner in ihrem Geschäftsgebiet - hier die Hauptgeschäftsstelle in Wernigerode. Foto: Holger Manigk

Landkreis Harz. - Die neuen Kontoführungsgebühren der Harzsparkasse erzürnen Uwe Haupt aus Halberstadt: „Viele ältere Bürger, die kein Internet haben, werden förmlich abgezockt“, klagt der 65-Jährige. Kritik, die die Bank mit mehr als 100.000 Kunden im Landkreis nicht auf sich sitzen lassen möchte.