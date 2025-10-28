Salzwedeler Fahrlehrer sehen in den Plänen der Bundesregierung zur Neuregulierung der Führerscheine Chancen, aber auch viele Probleme.

Salzwedel. - Wer in Deutschland einen Führerschein machen möchte, könnte bald weniger Zeit und Geld dafür aufwenden müssen, so der Plan der Bundesregierung. Bundesverkehrsminister Patrick Schnieder (CDU) hat Reformen angekündigt, die die Ausbildung flexibler und günstiger gestalten sollen. Doch in der Praxis stoßen die Pläne auf gemischte Reaktionen. Fahrschulinhaber Thomas Schulz und Fahrlehrer Bastian Wagner aus Salzwedel sehen die angekündigten Änderungen mit Skepsis – und auch ein bisschen Sorge.