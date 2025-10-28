Seit die 30-km/h-Schilder gestohlen wurden, ist es an der Güstener Straße in Staßfurt kaum noch auszuhalten. Die Umleitung von und nach Neundorf ist nicht offiziell.

Mit solchen Schildern versuchte die Stadt, die Folgen katastrophaler Fahrbahnzustände in der Güstener Straße zu lindern. Die Schilder wurden gestohlen, sollen ersetzt werden.

Staßfurt. - Der Zustand der Güstener Straße führt bei normalem Verkehr schon zu eigentlich unzumutbarem Lärm und Erschütterungen. Seitdem die direkte Verbindung zwischen Staßfurt und Neundorf über die Chaussee wegen der Bauarbeiten für eine neue Trinkwasserhauptleitung und den Ausbau der Straße gesperrt ist und der Verkehr in und aus Richtung Süden – seit Juni – (inoffiziell) über dieses Kopfsteinpflaster geht, ist es für die Anlieger kaum noch auszuhalten.