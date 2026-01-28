weather bedeckt
Magdeburg, Deutschland
  4. Blick in die Historie: Winterfreude und Winterfrust am Arendsee

Blick in die Historie Winterfreude und Winterfrust am Arendsee

Ortschronist Eckehard Schwarz blickt in Sachen Wetter in die Geschichte. So musste die „Queen“ schon mal durch eine Sprengung aus den Eismassen befreit werden.

Von Eckehard Schwarz 28.01.2026, 18:45
Die Kinder dürfen derzeit die Winterfreuden genießen wie hier am Seeberg in Arendsee.
Die Kinder dürfen derzeit die Winterfreuden genießen wie hier am Seeberg in Arendsee. Foto: Eckehard Schwarz

Arendsee. - In diesem Jahr können sich die Arendseer nicht über zu wenig Schnee beklagen. Anfang Januar begann es zu schneien. Der Ort verwandelte sich in eine herrliche Winterlandschaft. Und auch momentan ist es weiß. Natürlich erfreuen die Schneemassen vor allen die Kinder, die endlich einmal wieder einen richtig großen Schneemann bauen und Schlitten fahren können.