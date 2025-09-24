weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Hoffnung für die Innenstädte Kommt Action ins Jerichower Land? Discount-Riese prüft konkreten Innenstadt-Standort

Leerstände belasten unter anderem die Zentren von Genthin, Burg und Gommern. Doch der Landkreis ist nun konkret im Blick der Discounter-Kette Action.

Von Mike Fleske Aktualisiert: 24.09.2025, 13:45
Der Einzelhändler „Action“ sucht neue Standorte. Im Jerichower Land gibt es Leerstände. Die Ansiedlung einer Filiale wird geprüft. Foto: dpa

Genthin/Burg. - Im Jerichower Land reihen sich in Innenstädten die Schaufenster leerer Läden aneinander. Gerade in prominenter Lage fällt das besonders ins Auge. Vieleriorts werden dringend neue Mieter gesucht. Nun kommt raus: Vielleicht gibt es schon bald eine freudige Botschaft für alle Fans des Discounter-Riesen Action.