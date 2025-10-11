Finale am Sonntag ADAC MX-Bundesendlauf 2025: Motocross-Fahrer aus ganz Deutschland zu Gast beim MC Genthin in Ferchland

Am 11. und 12. Oktober findet der ADAC MX-Bundesendlauf 2025 auf der Strecke in Ferchland statt. Über 200 Fahrer und 1000. Besucher aus ganz Deutschland werden in Sachsen-Anhalt erwartet. Auch die Veranstalter vom MC Genthin sind mit vier Fahrern am Start.