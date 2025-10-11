Finale am Sonntag ADAC MX-Bundesendlauf 2025: Motocross-Fahrer aus ganz Deutschland zu Gast beim MC Genthin in Ferchland
Am 11. und 12. Oktober findet der ADAC MX-Bundesendlauf 2025 auf der Strecke in Ferchland statt. Über 200 Fahrer und 1000. Besucher aus ganz Deutschland werden in Sachsen-Anhalt erwartet. Auch die Veranstalter vom MC Genthin sind mit vier Fahrern am Start.
11.10.2025, 07:04
Ferchland. - Mit großer Vorfreude blickt der Motorsportclub Genthin auf ein sportliches Highlight voraus. Denn an diesem Wochenende sind am 11. und 12. Oktober über 200 Fahrer aus ganz Deutschland zu Gast auf der vereinseigenen Motocross-Strecke in Ferchland.