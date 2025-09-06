Eine geplante Solaranlage auf einer Fläche zwischen Parey und Bergzow, auf der Landwirtschaft und Stromgewinnung zeitgleich durchgeführt werden sollte, wurde vom Gemeinderat abgelehnt. Das sind die Gründe.

Bei einer Agri-Solaranlage können die Flächen zeitgleich zur Landwirtschaft und Stromgewinnung genutzt werden.

Parey. - Neben dem großen Projekt - dem Energiekonzept der Magdeburger Firma Getec green energy, welches die Errichtung mehrerer Windräder und Solaranlagen beinhaltet - ist ein weiteres Vorhaben der erneuerbaren Energie Thema der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Elbe-Parey gewesen.