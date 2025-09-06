Landwirtschaft und Solar kombiniert AGRI-Photovoltaik auf Ackerfläche: Warum Elbe-Parey das Projekt stoppt
Eine geplante Solaranlage auf einer Fläche zwischen Parey und Bergzow, auf der Landwirtschaft und Stromgewinnung zeitgleich durchgeführt werden sollte, wurde vom Gemeinderat abgelehnt. Das sind die Gründe.
Parey. - Neben dem großen Projekt - dem Energiekonzept der Magdeburger Firma Getec green energy, welches die Errichtung mehrerer Windräder und Solaranlagen beinhaltet - ist ein weiteres Vorhaben der erneuerbaren Energie Thema der jüngsten Sitzung des Gemeinderates Elbe-Parey gewesen.