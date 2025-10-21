Im Klinikum Magdeburg gab es die 1.000. Geburt im Jahr 2025. Ein Mädchen hat das Licht der Welt erblickt.

Im Klinikum Magdeburg kam es jetzt zur 1.000. Geburt im Jahr 2025. Das teilt das Klinikum in einer Presseinformation und auf Instagram mit. Mitten in der Nacht am Donnerstag, 16. Oktober, um 23.01 Uhr erblickte die kleine Pola Monika das Licht der Welt in Neu-Olvenstedt.

Mit einem Körpergewicht von 3.300 Gramm und einer Länge von 52 Zentimetern ist sie der ganze Stolz ihrer Eltern, für die die Kleine das erste Kind ist. Bei der Geburt anwesend waren neben dem Vater auch die Hebamme Janine Kunert sowie der Assistenzarzt Justus Gusinde. Das gesamte Klinikum gratuliert der jungen Familie zu ihrem Glück. Auf Instagram gibt es ebenfalls in den Kommentaren zahlreiche Glückwünsche für die jungen Eltern.

Geburten in Magdeburg

Im Jahr 2024 fand die 1.000. im städtischen Klinikum erst im November statt. Damals wurde der kleine Alessio geboren. Im Jahr 2023 gab es einen ganz besonderen Fall: Am 11.11. gab es die 1.111. Geburt im Klinikum an der Birkenallee.