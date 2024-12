Die Ortswehren aus Genthin und Altenplathow wurden am Freitag wegen eines Schornsteinbrandes alarmiert. Der Einsatz dauerte knappe drei Stunden.

Alarm: Schornsteinbrand in Genthin

Genthin. - Zu einem gemeldeten Schornsteinbrand wurden am Freitagnachmittag die Ortswehren Altenplathow und Genthin in die Saarlandstraße in Altenplathow alarmiert, heißt es laut Pressemitteilung der Feuerwehr.

Aus bislang unbekannter Ursache hatte sich dort im Schornstein abgelagerter Ruß, resultierend aus unvollständiger Verbrennung, entzündet.

Nach drei Stunden konnte das Problem entgültig bereinigt werden. Foto: Michael Voth

Durch die Feuerwehr wurde zunächst eine Löschbereitschaft aufgebaut und die an den Schornstein angrenzenden Räume mittels Wärmebildkamera kontrolliert. Durch Temperaturen von bis zu 1200 °C im Schornstein werden umliegende Wände derart erhitzt, dass angrenzendes Mobiliar in Brand geraten kann, heißt es von der Feuerwehr. Dies war im aktuellen Fall glücklicherweise nicht zutreffend, heißt es weiter.

Da die Genthiner Einsatzkräfte in ihren Reihen einen ausgebildeten Schornsteinfeger haben, konnte der Schornstein von der Drehleiter aus mit entsprechendem Kaminkehrwerkzeug gekehrt werden.

Der betroffene glühende Schornstein. Foto: Michael Voth

Der so gelöste Ruß und die Glut wurden im Keller aus dem Schornstein entnommen und anschließend im Freien abgelöscht, erklärt die Feuerwehr in der Pressemitteilung.

Nach drei Stunden war der Einsatz für die 21 Einsatzkräfte, die mit fünf Einsatzfahrzeugen ausgerückt waren, beendet.