Früher ein Hotspot der Zuckerproduktion, heute Ruheort für Bootsbesitzer: In Genthin ergänzt der neue Hafen das Freizeitangebot der Region.

An der ehemaligen Zuckerfabrik Genthin gibt es einen neuen Jachthafen

Vom Industriegebiet zum Liegeplatz für Skipper

Susanne und Markus Knoblauch sind Betreiber des Jachthafens an der Genthiner Zuckerfabrik

Genthin - Frischer Wind am Altarm des Elbe-Havel-Kanals: Zwischen Naturgrün und Wasserstraße erwacht ein ungewöhnlicher Ort zu neuem Leben. In den vergangenen Monaten ist an der früheren Zuckerfabrik ein neuer Jachthafen entstanden.