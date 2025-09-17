weather wolkig
  4. Vom Industriegebiet zum Liegeplatz für Skipper: An der ehemaligen Zuckerfabrik Genthin gibt es einen neuen Jachthafen

Früher ein Hotspot der Zuckerproduktion, heute Ruheort für Bootsbesitzer: In Genthin ergänzt der neue Hafen das Freizeitangebot der Region.

Von Mike Fleske 17.09.2025, 06:17
Susanne und Markus Knoblauch sind Betreiber des Jachthafens an der Genthiner Zuckerfabrik
Genthin - Frischer Wind am Altarm des Elbe-Havel-Kanals: Zwischen Naturgrün und Wasserstraße erwacht ein ungewöhnlicher Ort zu neuem Leben. In den vergangenen Monaten ist an der früheren Zuckerfabrik ein neuer Jachthafen entstanden.