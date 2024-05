In den nächsten Tagen wird er fertiggestellt sein - der mineralische Farbanstrich, der den Turmschaft der Zabakucker Kirche in ein zartes Beige hüllt.

Arbeiten in luftiger Höhe

Ronald Götze arbeitet in luftiger Höhe.

Zabakuck - Ronald Götze von der Busse Malereibetrieb GmbH Tangermünde arbeitet hier in luftiger Höhe daran, dass die Malerarbeiten zügig ihrem Ende entgegen gehen.

Es sei Arbeit, die Spaß mache, sagt er. Die Auswahl der Farbe war gemeinsam mit der Oberen Denkmalbehörde getroffen worden.

Man orientiert sich weitestgehend am historischen Original. Zwischenzeitlich sind auch die beiden Fenster des Turmschaftes erweitert worden, so dass der gesamte zweite Bauabschnitt am Turmschaft, dessen Fertigstellung sich witterungsbedingt verspätet hatte, über die Zielgerade gehen kann.