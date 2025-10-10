Forschung zu früherem KZ-Außenlager Archäologin aus Halle erforscht Geschichte der Munitionsfabrik in Genthin-Wald aus neuer Perspektive
Katharina Hindelang von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg untersucht das ehemalige Silva-Werkgelände in Genthin-Wald. Ihre Forschung birgt neue Erkenntnisse.
Aktualisiert: 10.10.2025, 09:41
Genthin/Halle - Einer anspruchsvollen Aufgabe hat sich Katharina Hindelang von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg verschrieben: Die Archäologin forscht seit einigen Wochen in Archiven im Jerichower Land zum früheren Silva-Werk in Genthin-Wald.