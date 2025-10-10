weather bedeckt
  4. Forschung zu früherem KZ-Außenlager: Archäologin aus Halle erforscht Geschichte der Munitionsfabrik in Genthin-Wald aus neuer Perspektive

Katharina Hindelang von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg untersucht das ehemalige Silva-Werkgelände in Genthin-Wald. Ihre Forschung birgt neue Erkenntnisse.

Von Mike Fleske Aktualisiert: 10.10.2025, 09:41
Katharina Hindelang von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hat in Genthin geforscht.
Katharina Hindelang von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg hat in Genthin geforscht. Foto: Mike Fleske

Genthin/Halle - Einer anspruchsvollen Aufgabe hat sich Katharina Hindelang von der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg verschrieben: Die Archäologin forscht seit einigen Wochen in Archiven im Jerichower Land zum früheren Silva-Werk in Genthin-Wald.