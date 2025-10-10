Öffentlicher Nahverkehr im Harz

Wann endlich Stadtbusse zu Daimler Truck ins Halberstädter Industriegebiet Ost fahren sollen

Sie sollte schon längst vorhanden sein, die Anbindung des Global Parts Center von Daimler Truck in Halberstadt an das öffentliche Nahverkehrsnetz. Doch die für August versprochene Buslinie ist noch immer nicht im Einsatz. Ein neuer Termin ist gesetzt.