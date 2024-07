Genthin - Die Stadtverwaltung wolle nun Bewegung in die Pläne für ein Baugebiet in Tucheim bringen. Das versprach die amtierende Bürgermeisterin Dagmar Turian im Ortschaftsrat in Tucheim. Vorausgegangen waren mehrere Anfragen des Tucheimer Ortschaftsrates Rolf-Peter Kühne (LWG Fiener) unter anderem in der öffentlichen Einwohnerfragestunde des Genthiner Stadtrates.

