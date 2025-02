Amphibienfahrzeug des Landesanglerverbandes im Einsatz Aufatmen bei Anglern in Parey: Uferbereich nach 50 Jahren endlich gesäubert

Das war lange gefordert: In dieser Woche fand eine Schilfbeseitigung an den Ufern des Karpfenteichs an Kühns Loch in Parey statt. Die Untere Naturschutzbehörde hatte die Maßnahme zuvor genehmigt.