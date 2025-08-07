weather wolkig
Technik & Tüftler: Innovationen mit Geschichte Von Pflug bis Pfeife: Diese Erfindungen aus Wanzleben und Oschersleben wurden patentiert

Wanzleben und Oschersleben sind Heimat cleverer Ideen: Einige Patente aus der Region haben Geschichte geschrieben – von Landwirtschaft über Möbelbau bis hin zur Baumkuchenmaschine.

Von Jan Dahms Aktualisiert: 08.08.2025, 13:28
Hobby-Historiker Tino Bauer vor dem Denkmal in Wanzleben, das an die Erfindung des „Wanzleber Pflugs“ erinnert.
Hobby-Historiker Tino Bauer vor dem Denkmal in Wanzleben, das an die Erfindung des „Wanzleber Pflugs“ erinnert. Archivfoto: Hagen Uhlenhaut

Wanzleben/Oschersleben - Stellt sich eine Idee als innovatives Produkt oder als ein ganz neues technisches Verfahren heraus, können deren Entwickler ihre Entdeckung zum Patent anmelden. So manche interessante Erfindung der vergangenen Jahrzehnte hat ihren Ursprung in auch in Wanzleben und Oschersleben.