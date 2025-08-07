Wanzleben und Oschersleben sind Heimat cleverer Ideen: Einige Patente aus der Region haben Geschichte geschrieben – von Landwirtschaft über Möbelbau bis hin zur Baumkuchenmaschine.

Von Pflug bis Pfeife: Diese Erfindungen aus Wanzleben und Oschersleben wurden patentiert

Hobby-Historiker Tino Bauer vor dem Denkmal in Wanzleben, das an die Erfindung des „Wanzleber Pflugs“ erinnert.

Wanzleben/Oschersleben - Stellt sich eine Idee als innovatives Produkt oder als ein ganz neues technisches Verfahren heraus, können deren Entwickler ihre Entdeckung zum Patent anmelden. So manche interessante Erfindung der vergangenen Jahrzehnte hat ihren Ursprung in auch in Wanzleben und Oschersleben.