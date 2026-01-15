An diesem Samstag schließt der NP-Markt in Jerichow vorerst seine Türen, da die Filiale in „nah und gut“ umgebaut wird. Auf diese Neuerungen können sich die Kunden beim Einkaufen freuen.

Aus NP-Filiale wird „nah und gut“: So soll der Markt in Jerichow nach dem Umbau aussehen

Aus NP wird „nah und gut“: Eine Woche ist der Markt in Jerichow für den Umbau geschlossen. Neu ist unter anderem eine Solaranlage auf dem Dach.

Jerichow. - Bis zum Samstag, 17. Januar, kann noch im NP-Markt an der Karl-Liebknecht-Straße im Zentrum Jerichows eingekauft werden, ehe die Filiale um 14 Uhr ihre Tore schließt. Dann müssen sich die Kunden vorübergehend eine Alternative zum Einkaufen suchen.