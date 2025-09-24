weather wolkig
Auch der NP-Markt in Jerichow wird in einen „nah & gut“-Markt überführt. Im ersten Quartal des kommenden Jahres soll es losgehen. Worauf sich die Kunden einstellen müssen.

Von Simone Pötschke 24.09.2025, 21:01
Derzeit erhält der NP-Markt in Jerichow eine neue Dacheindeckung mit einer modernen PV-Anlage.
Derzeit erhält der NP-Markt in Jerichow eine neue Dacheindeckung mit einer modernen PV-Anlage.

Jerichow - Dem NP-Markt in Jerichow wird dieser Tage im wörtlichen Sinn auf das Dach gestiegen. Das komplette Dach des Marktes, den die Konsumgenossenschaft Burg-Genthin-Zerbst eG betreibt, wird neu eingedeckt. Doch bald gibt es noch weitere Änderungen für den Supermarkt.