Der Magdeburger Fürstenwall als Teil der mittelalterlichen Stadtmauer birgt aktuell Verletzungsgefahr für Einheimische und Touristen. Im Stadtrat geht es um schnelle Hilfe.

Der Gehweg auf dem historischen Fürstenwall in der Magdeburger Innenstadt ist an mehreren Stellen abgesackt.

Magdeburg. - „Was ist eigentlich nicht kaputt?“ ist eine Frage, die sich der Magdeburger derzeit häufig stellt. Nach diversen Brücken, Promenade und Stadtmauer rückt nun das nächste bauliche Problem in den Fokus. Diesmal geht es um den historischen Fürstenwall, der entlang des Schleinufers verläuft.