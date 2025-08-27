weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  Wo Geld abgehoben werden kann: Bank-Filialen schließen, Geldautomaten werden abgebaut: Hier gibt es im Jerichower Land noch Bargeld

Banken ziehen sich zurück, Automaten werden gesprengt oder abgebaut – doch Bargeld ist im Alltag vieler weiter unverzichtbar. Wo Sie im Jerichower Land noch Bargeld bekommen, ob am Automaten oder in Supermärkten, zeigt unsere aktuelle Liste.

Von Mike Fleske, Louis Hantelmann, Thomas Schäfer und Marco Papritz 27.08.2025, 18:15
Im Jerichower Land gibt es immer weniger Bankautomaten, an denen Bargeld abgehoben werden kann.
Im Jerichower Land gibt es immer weniger Bankautomaten, an denen Bargeld abgehoben werden kann. Symbolfoto: picture alliance/dpa

Burg/Genthin - Trotz des Trends zum bargeldlosen Bezahlen bleibt Bargeld für viele Menschen in der Region Burg, Genthin, Jerichow und Gommern unverzichtbar – sei es beim Einkauf im Einzelhandel oder für kleinere Ausgaben im Alltag. Die Versorgung mit Münzen und Scheinen wird allerdings zunehmend herausfordernder, da deutschlandweit zahlreiche Bankfilialen und Geldautomaten geschlossen wurden.