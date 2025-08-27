Banken ziehen sich zurück, Automaten werden gesprengt oder abgebaut – doch Bargeld ist im Alltag vieler weiter unverzichtbar. Wo Sie im Jerichower Land noch Bargeld bekommen, ob am Automaten oder in Supermärkten, zeigt unsere aktuelle Liste.

Bank-Filialen schließen, Geldautomaten werden abgebaut: Hier gibt es im Jerichower Land noch Bargeld

Im Jerichower Land gibt es immer weniger Bankautomaten, an denen Bargeld abgehoben werden kann.

Burg/Genthin - Trotz des Trends zum bargeldlosen Bezahlen bleibt Bargeld für viele Menschen in der Region Burg, Genthin, Jerichow und Gommern unverzichtbar – sei es beim Einkauf im Einzelhandel oder für kleinere Ausgaben im Alltag. Die Versorgung mit Münzen und Scheinen wird allerdings zunehmend herausfordernder, da deutschlandweit zahlreiche Bankfilialen und Geldautomaten geschlossen wurden.