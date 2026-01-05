Beschleunigte Verfahren und weniger Bürokratie: In Genthin könnte eine neue Regelung der Bundesregierung für die Entwicklung von neuem Wohnraum genutzt werden.

Bauturbo für Genthin? In diesem Gebiet könnte die Stadt profitieren

Wird es in Genthin bald neue Baugebiete geben? Vielleicht mithilfe des Bauturbos der Bundesregierung.

Genthin - Sorgt der sogenannte Bauturbo für neuen Wohnraum in Genthin? Möglicherweise. Denn die Genthiner Bürgermeisterin Dagmar Turian (Parteilos) bringt diese im vergangenen Jahr von der Bundesregierung beschlossene Regelung beim sogenannten Wohngebiet Uhlandstraße ins Gespräch.