Beschleunigte Verfahren und weniger Bürokratie: In Genthin könnte eine neue Regelung der Bundesregierung für die Entwicklung von neuem Wohnraum genutzt werden.

Von Mike Fleske 05.01.2026, 16:15
Wird es in Genthin bald neue Baugebiete geben? Vielleicht mithilfe des Bauturbos der Bundesregierung.
Wird es in Genthin bald neue Baugebiete geben? Vielleicht mithilfe des Bauturbos der Bundesregierung.

Genthin - Sorgt der sogenannte Bauturbo für neuen Wohnraum in Genthin? Möglicherweise. Denn die Genthiner Bürgermeisterin Dagmar Turian (Parteilos) bringt diese im vergangenen Jahr von der Bundesregierung beschlossene Regelung beim sogenannten Wohngebiet Uhlandstraße ins Gespräch.