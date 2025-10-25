weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  4. Kutschen sicher führen im Straßenverkehr: Beim Schlagenthiner Reit- und Fahrverein den Kutschenführerschein machen

Der Schlagenthiner Reit- und Fahrverein bietet begehrten Lehrgang an, an dessen Ende den Teilnmehmern der Kutschenführerschein winkt. Termine für das nächste Jahr sind bereits ins Auge gefasst.

Von Simone Pötschke Aktualisiert: 25.10.2025, 14:27
Eine Kutsche muss im Gelände und auf der Straße sicher geführt werden. Der Kutschenführerschein liefert das nötige Rüstzeug dazu.
Schlagenthin - Wer am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt, muss einen Führerschein vorweisen. Wer als Hobby-Kutscher unterwegs ist, kommt allerdings drumherum. Noch.