Kutschen sicher führen im Straßenverkehr Beim Schlagenthiner Reit- und Fahrverein den Kutschenführerschein machen
Der Schlagenthiner Reit- und Fahrverein bietet begehrten Lehrgang an, an dessen Ende den Teilnmehmern der Kutschenführerschein winkt. Termine für das nächste Jahr sind bereits ins Auge gefasst.
Aktualisiert: 25.10.2025, 14:27
Schlagenthin - Wer am öffentlichen Straßenverkehr teilnimmt, muss einen Führerschein vorweisen. Wer als Hobby-Kutscher unterwegs ist, kommt allerdings drumherum. Noch.