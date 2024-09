Seit Jahren wird auf einen Neubau des Feuerwehrgerätehauses an der Scholl-Straße gedrungen. Jetzt hat die Stadt einen Fahrplan für das Projekt bekannt gemacht.

Genthin - Die Gebäude des Feuerwehrgerätehauses in Genthin sehen äußerlich gepflegt aus. Bei Sonnenschein glänzen die Solarpaneele auf dem Dach. Alles in Ordnung, so scheint es auf den ersten Blick. Ist es aber nicht.