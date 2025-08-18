Sperrung im Harzkreis Brandalarm legt Wernigerodes Altstadtkreisel lahm: Verkehrschaos mitten im Berufsverkehr

Staufrust in Wernigerode: Der Berufsverkehr steht still, Autofahrer sind genervt. Rund um den Altstadtkreisel geht am Montagnachmittag nichts mehr. Was passiert ist.