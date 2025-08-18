weather heiter
Magdeburg, Deutschland
  4. Sperrung im Harzkreis: Brandalarm legt Wernigerodes Altstadtkreisel lahm: Verkehrschaos mitten im Berufsverkehr

Sperrung im Harzkreis Brandalarm legt Wernigerodes Altstadtkreisel lahm: Verkehrschaos mitten im Berufsverkehr

Staufrust in Wernigerode: Der Berufsverkehr steht still, Autofahrer sind genervt. Rund um den Altstadtkreisel geht am Montagnachmittag nichts mehr. Was passiert ist.

Von Dennis Lotzmann Aktualisiert: 18.08.2025, 18:35
Der Wernigeröder Altstadtkreisel hat am Montag (18. August) wieder einmal für ein riesengroßes Verkehrschaos gesorgt.
Archivfoto: Ivonne Sielaff

Wernigerode. - Montag, 18. August, 16.13 Uhr - und damit mitten im Berufsverkehr: Rund um den Wernigeröder Altstadtkreisel dreht sich kein Rad, entwickeln sich megalange Rückstaus im Stadtgebiet.