Nach dem massiven Wasserschaden im Großen Haus des Brandenburger Theaters stehen nun die Auswirkungen für den kommenden Monat fest. Während das Sinfoniekonzert weichen muss, gibt es für andere Produktionen kreative Lösungen.

Von Mike Fleske 01.01.2026, 10:57
Das Brandenburger Theater muss Vorstellungen absagen.
Genthin/Brandenburg - Die Folgen der Havarie im Brandenburger Theater (BT) Mitte Dezember wiegen weiterhin schwer: Nachdem die Sprühflutanlage ohne Brandfall Zehntausende Liter Wasser freigesetzt hatte, bleibt das Große Haus vorerst gesperrt. Insbesondere der Orchestergraben und technische Anlagen wurden schwer beschädigt.