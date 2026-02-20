weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
Endlager gesucht Wohin mit dem Atommüll? Diese Gegenden in der Börde könnte es noch treffen

Bundesweit wird zurzeit nach einem möglichen Standort für ein atomares Endlager gesucht. Während einige Gegenden in der Börde bereits ausgeschlossen wurden, stehen andere Teile des Landkreises weiter im Fokus der Untersuchungen.

Von Till Frieling 20.02.2026, 18:45
In Deutschland wird nach einem Atommüll-Endlager gesucht. Auch in der Börde gibt es noch mögliche Standorte.
In Deutschland wird nach einem Atommüll-Endlager gesucht. Auch in der Börde gibt es noch mögliche Standorte. Symbolfoto: Andreas Endermann/dpa

Haldensleben/ Landkreis Börde - Sicherheit für mehr als eine Million Jahre soll es bieten – ein Endlager für den atomaren Müll, der sich in Jahrzehnten der Nutzung von Kerntechnik angesammelt hat. Die Experten der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) schauen sich auf der Suche nach einem geeigneten Standort das gesamte Bundesgebiet an. Auch in der Börde gibt es noch Gegenden, die weiterhin als Endlager für den strahlenden Abfall infrage kommen könnten.