Bundesweit wird zurzeit nach einem möglichen Standort für ein atomares Endlager gesucht. Während einige Gegenden in der Börde bereits ausgeschlossen wurden, stehen andere Teile des Landkreises weiter im Fokus der Untersuchungen.

Wohin mit dem Atommüll? Diese Gegenden in der Börde könnte es noch treffen

In Deutschland wird nach einem Atommüll-Endlager gesucht. Auch in der Börde gibt es noch mögliche Standorte.

Haldensleben/ Landkreis Börde - Sicherheit für mehr als eine Million Jahre soll es bieten – ein Endlager für den atomaren Müll, der sich in Jahrzehnten der Nutzung von Kerntechnik angesammelt hat. Die Experten der Bundesgesellschaft für Endlagerung (BGE) schauen sich auf der Suche nach einem geeigneten Standort das gesamte Bundesgebiet an. Auch in der Börde gibt es noch Gegenden, die weiterhin als Endlager für den strahlenden Abfall infrage kommen könnten.