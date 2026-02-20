Jetzt einschalten
Unklare Regelung Video-Panne und Afd-Protest mit Folgen: Möser zieht überraschende Konsequenzen
Nach der Panne mit einem Gemeinderat, der sich per Video zu seinen Kollegen zuschalten wollte, hat Bürgermeister Marko Simon (SPD) nun reagiert. Und das mit einem ungewöhnlichen Schritt.
20.02.2026, 19:04
Möser. - Anfang Februar hat die Entscheidung der Verwaltung rund um die Video-Zuschaltung eines Mitgliedes des Gemeinderates für Unruhe gesorgt, die Sitzung stand kurz vor dem Abbruch. Nun regiert der Bürgermeister.