weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Burg
    4. >

  4. Unklare Regelung: Video-Panne und Afd-Protest mit Folgen: Möser zieht überraschende Konsequenzen

Jetzt einschalten
Landesliga im Livestream: VfB Ottersleben - Oscherslebener SC jetzt live sehen
Landesliga im Livestream: VfB Ottersleben - Oscherslebener SC jetzt live sehen

Unklare Regelung Video-Panne und Afd-Protest mit Folgen: Möser zieht überraschende Konsequenzen

Nach der Panne mit einem Gemeinderat, der sich per Video zu seinen Kollegen zuschalten wollte, hat Bürgermeister Marko Simon (SPD) nun reagiert. Und das mit einem ungewöhnlichen Schritt.

Von Thomas Höfs 20.02.2026, 19:04
Per Video wurden in der Vergangenheit immer mal wieder Gemeinderäte und Mitarbeiter der Verwaltung zugeschaltet. Die Teilnahme mit Anmeldefrist soll nun in der Hauptsatzung konkretisiert werden.
Per Video wurden in der Vergangenheit immer mal wieder Gemeinderäte und Mitarbeiter der Verwaltung zugeschaltet. Die Teilnahme mit Anmeldefrist soll nun in der Hauptsatzung konkretisiert werden. Foto: Thomas Höfs

Möser. - Anfang Februar hat die Entscheidung der Verwaltung rund um die Video-Zuschaltung eines Mitgliedes des Gemeinderates für Unruhe gesorgt, die Sitzung stand kurz vor dem Abbruch. Nun regiert der Bürgermeister.