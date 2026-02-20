Nach der Panne mit einem Gemeinderat, der sich per Video zu seinen Kollegen zuschalten wollte, hat Bürgermeister Marko Simon (SPD) nun reagiert. Und das mit einem ungewöhnlichen Schritt.

Per Video wurden in der Vergangenheit immer mal wieder Gemeinderäte und Mitarbeiter der Verwaltung zugeschaltet. Die Teilnahme mit Anmeldefrist soll nun in der Hauptsatzung konkretisiert werden.

Möser. - Anfang Februar hat die Entscheidung der Verwaltung rund um die Video-Zuschaltung eines Mitgliedes des Gemeinderates für Unruhe gesorgt, die Sitzung stand kurz vor dem Abbruch. Nun regiert der Bürgermeister.