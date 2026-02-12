Die Stadt Genthin macht eine besondere Form der Anerkennung digital erlebbar. Wer sich hinter den Seiten des Goldenen Buches verbirgt, zeigt ein Klick – und wirft zugleich eine spannende Frage auf.

Bürgerpreise und Goldenes Buch: Wer darf sich in diesem Jahr eintragen?

Genthin - Auf der Homepage der Stadt Genthin kann das Goldene Buch der Stadt online eingesehen werden. Bürgerinnen und Bürger erhalten damit einen transparenten Einblick in eine der höchsten Formen der städtischen Anerkennung.