Der komplette Verzicht auf eine Schule und vielleicht der Verkauf eines bislang genutzten Schulgebäudes - die Schullandschaft Magdeburgs steht vor einem Umbruch.

Mit dem Wegzug der IGS Willy Brandt ins Magdeburger Stadtzentrum werden die Karten neu gemischt.

Magdeburg. - Wer hätte das gedacht: Über Jahre bestimmten in Magdeburg steigende Schülerzahlen, übervolle Klassenräume, die Sorge, dass der vorhandene Platz nicht ausreichen würde, das Bild. Neubauten wie am Universitätsplatz oder in der Wilhelm-Külz-Straße und Erweiterungen wie in Ottersleben, Diesdorf und Westerhüsen waren die Folge. Und nun das: Die geplante Gründung einer neuen Schule soll abgeblasen, ein bislang genutztes denkmalgeschütztes Schulgebäude womöglich sogar verkauft werden.