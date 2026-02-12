weather regen
Magdeburg, Deutschland
  Pläne für die Bildung: Magdeburger Schulen auf Schrumpfkurs: Was Pläne der Stadt bedeuten

Der komplette Verzicht auf eine Schule und vielleicht der Verkauf eines bislang genutzten Schulgebäudes - die Schullandschaft Magdeburgs steht vor einem Umbruch.

Von Martin Rieß und Sabine Lindenau 12.02.2026, 17:30
Mit dem Wegzug der IGS Willy Brandt ins Magdeburger Stadtzentrum werden die Karten neu gemischt.
Magdeburg. - Wer hätte das gedacht: Über Jahre bestimmten in Magdeburg steigende Schülerzahlen, übervolle Klassenräume, die Sorge, dass der vorhandene Platz nicht ausreichen würde, das Bild. Neubauten wie am Universitätsplatz oder in der Wilhelm-Külz-Straße und Erweiterungen wie in Ottersleben, Diesdorf und Westerhüsen waren die Folge. Und nun das: Die geplante Gründung einer neuen Schule soll abgeblasen, ein bislang genutztes denkmalgeschütztes Schulgebäude womöglich sogar verkauft werden.