Großeinsatz in Calvörde: Nach einem Unfall nahe der Kanalbrücke werden Feuerwehr, Polizei, Rettungssanitäter und Rettungshubschrauber alarmiert. Das Einsatzstichwort lässt zunächst Schlimmes vermuten.

Rettungshubschrauber und Feuerwehr im Einsatz: Pkw prallt in Calvörde gegen Zaun eines Autohauses

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sichern die Unfallstelle auf der Haldensleber Straße in Calvörde.

Calvörde - Zu einem Verkehrsunfall sind am Donnerstag (12. Februar) um 12.30 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren Calvörde und Flechtingen alarmiert worden. Das Einsatzstichwort lautete zunächst „eingeklemmte Person“.