Polizeieinsatz in der Börde Rettungshubschrauber und Feuerwehr im Einsatz: Pkw prallt in Calvörde gegen Zaun eines Autohauses
Großeinsatz in Calvörde: Nach einem Unfall nahe der Kanalbrücke werden Feuerwehr, Polizei, Rettungssanitäter und Rettungshubschrauber alarmiert. Das Einsatzstichwort lässt zunächst Schlimmes vermuten.
Aktualisiert: 12.02.2026, 16:36
Calvörde - Zu einem Verkehrsunfall sind am Donnerstag (12. Februar) um 12.30 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren Calvörde und Flechtingen alarmiert worden. Das Einsatzstichwort lautete zunächst „eingeklemmte Person“.