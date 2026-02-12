weather regen
Magdeburg, Deutschland
  4. Polizeieinsatz in der Börde: Rettungshubschrauber und Feuerwehr im Einsatz: Pkw prallt in Calvörde gegen Zaun eines Autohauses

Großeinsatz in Calvörde: Nach einem Unfall nahe der Kanalbrücke werden Feuerwehr, Polizei, Rettungssanitäter und Rettungshubschrauber alarmiert. Das Einsatzstichwort lässt zunächst Schlimmes vermuten.

Von Anett Roisch Aktualisiert: 12.02.2026, 16:36
Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sichern die Unfallstelle auf der Haldensleber Straße in Calvörde.
Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sichern die Unfallstelle auf der Haldensleber Straße in Calvörde. Foto: Feuerwehr Flechtingen

Calvörde - Zu einem Verkehrsunfall sind am Donnerstag (12. Februar) um 12.30 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren Calvörde und Flechtingen alarmiert worden. Das Einsatzstichwort lautete zunächst „eingeklemmte Person“.