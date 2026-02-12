Bunte Kostüme und laute Beats: Die Grundschule „Am Wald“ in Wegenstedt feiert ein farbenfrohes Faschingsfest mit Spielen, Musik und jeder Menge Süßigkeiten im Bürgerhaus. Cleopatra, Katzen und Piraten tanzen um die Wette.

Tim (l.) hat sich Harry Potter verkleidet. Bei Fin (Mitte) und Alex geht es sportlich zu: Als Fußballer und als Judoka feiern sie Fasching.

Wegenstedt - Wenn eine Katze mit Cleopatra und einem Dieb im Stopp-Tanz auf dem Parkett des Wegenstedter Bürgerhauses rockt, dann steigt die große Faschingsfeier der Grundschule „Am Wald“. Für Irritationen sorgt der Weihnachtsmann auf der Tanzfläche – darunter steckt Lehrerin Petra Kortuz. „Ist denn heute etwa Weihnachten?“, fragt die Piratenkapitänin Maria mit ihrem Mikrofon in der Hand. „Oder ist heute Ostern?“ Aus der Menge rufen die Grundschüler: „Heute ist Fasching“, und die Musik beginnt zu spielen.