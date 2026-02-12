Grundschul-Fasching im Wegenstedter Bürgerhaus Von Polonaise über Wackelkontakt: Kinder tanzen ausgelassen auf dem „Partyschiff“
Bunte Kostüme und laute Beats: Die Grundschule „Am Wald“ in Wegenstedt feiert ein farbenfrohes Faschingsfest mit Spielen, Musik und jeder Menge Süßigkeiten im Bürgerhaus. Cleopatra, Katzen und Piraten tanzen um die Wette.
12.02.2026, 17:30
Wegenstedt - Wenn eine Katze mit Cleopatra und einem Dieb im Stopp-Tanz auf dem Parkett des Wegenstedter Bürgerhauses rockt, dann steigt die große Faschingsfeier der Grundschule „Am Wald“. Für Irritationen sorgt der Weihnachtsmann auf der Tanzfläche – darunter steckt Lehrerin Petra Kortuz. „Ist denn heute etwa Weihnachten?“, fragt die Piratenkapitänin Maria mit ihrem Mikrofon in der Hand. „Oder ist heute Ostern?“ Aus der Menge rufen die Grundschüler: „Heute ist Fasching“, und die Musik beginnt zu spielen.