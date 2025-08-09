Mit Zelt oder Wohnmobil auf der Wiese übernachten Camping bei der Elbe und mehr: Wie aus einem alten Hof ein Treffpunkt für Bergzow werden soll

Von Darmstadt ins Jerichwer Land: Carsten und Sabine Summer bauen einen alten Dreiseitenhof in Bergzow um. Die Wiese hinter dem Haus kann bereits von Touristen und Radfahrern zum Übernachten genutzt werden. Auch für die anderen Bereiche des „Hofgutes Bergzow“ gibt es bereits Pläne. Was hier entstehen soll.