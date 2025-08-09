Sprachwissenschafler Alexandra Barnard aus England und Peter Haynes den USA sind als Dozenten in der Sommerschule Wust dabei. Was sie an dieser Arbeit fasziniert.

Landkreis Stendal: Warum England und Amerika in Wust zu finden sind

Zur international besetzten Theatergruppe in Wust gehören Pavlo Derii (von links), Peter Haynes, Alexandra Barnard, Enrico Reumann, Alyssa Reumann, Arthur Shettle und Nathalie Müller.

Wust. - Wenn im kleinen Dorf Wust die Sommerschule beginnt, reisen jedes Jahr junge Menschen aus aller Welt an, um Sprache, Kultur und Gemeinschaft zu erleben. Zwei von ihnen sind Peter Haynes und Alexandra Barnard – engagierte, motivierte und kreative junge Dozenten. Sie prägen die Atmosphäre in Wust entscheidend mit.