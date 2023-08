Das ist los in Genthin und Burg am Wochenende

Burg/Genthin - Wer am Wochenende Ausgehen möchte, wird im Jerichower Land bestens versorgt. Es gibt Musik, Kinofilme und Motorsport der eigenwilligen Art.

Musik der „Doors“ in Biederitz

Das „Feast of Friends - The Doors Open Air Festival“ findet in diesem Jahr von Donnerstag, 3. August, bis Sonntag, 5. August, auf dem Gelände des Ex-Stasi-Bunkers im Heyrothsberger Park in der Gemeinde Biederitz (Parkweg 1) statt. Laut dem Veranstalter Christian Szibor ist es das weltweit einzige der Kult-Band „The Doors“ gewidmete dreitägige Festival. Der Geschäftsführer der „FestungMark“ in Magdeburg ist Veranstalter des „The Doors“-Festivals in Heyrothsberge. Tickets gibt es an der Abendkasse. Hier ist das Programm:

Donnerstag, 3. August: 19 – 20 Uhr Pedro Querido, 20.30 – 22.30 Uhr Ship of Fools.

Freitag, 4. August: 18 - 18.30 Uhr Red Stained Blue, 19 - 20 Uhr Back to the Who, 20.30 - 21.30 Uhr Ship of Fools, 21.45 - 23 Uhr Vibravoid, 23.30 - 01 Uhr The Morrisons.

Samstag, 5. August: 16.30 - 17.30 Uhr United Earth, 18 - 19 Uhr Lord Zeppelin,19.30 - 21 Uhr The Crystal Ship, 21.30 - 23 Uhr Sick Sabbath, 23.30 - 01 Uhr The Doors in Concert.

Heidelbeeren pflücken in Hohenseeden

In Hohenseeden können Heidelbeeren gepflückt werden. Foto: Raphael Irmer

Nach wie vor können Heidelbeeren in Hohenseeden täglich in der Zeit von 8 bis 18 Uhr selbst gepflückt werden. Genutzt werden die beiden Anlagen hinter dem Reitplatz. Die Zufahrt ist aufgrund der Sperrung der Bundesstraße 1 zwischen Hohenseeden und Parchen aktuell nur von der Schattberger Straße in Hohenseeden aus möglich. Die Zufahrt ist ausgeschildert.

Bilderbücher in Genthin

An diesem Sonnabend ist die Genthiner Stadt- und Kreisbibliothek geöffnet. Zum ersten Mal gibt es die „BilderBuchZeit“. Regina Schumacher oder eine ihrer beiden Kolleginnen stellen besondere Bücher für Kinder vor. Dabei handele es sich nicht um eine Buchpräsentation, sondern um ein gemeinsames Erkunden der Bücher mit den Kindern zusammen, erläutert Regina Schumacher.

Um 11 Uhr beginnt die rund 30-minütige Aktion für Kinder von vier bis sechs Jahren. Eltern können zwar während der Lesezeit im Bestand der Bibliothek stöbern, aber sie dürfen auch bleiben. „Mir ist es wichtig, auch den Eltern schöne und wertvolle Kinderbücher vorzustellen“, sagt Regina Schumacher. Sie werde Wert darauf legen, Literatur auszuwählen, bei denen Layout, grafische Gestaltung und ein gewisser Anspruch vorhanden seien. Die Bibliothek ist zwischen 9 und 12 Uhr geöffnet.

Rasentraktorrennen in Genthin

In Genthin starten die Rasentraktoren zum Rennen am Rodelberg. Foto: Mike Fleske

Mittendrin in der Rasentraktorrennsaison. Am Sonnabend starten die Teilnehmer am Genthiner Rodelberg. Dieses markiert den Auftakt für den zweiten Teil der Rennserie. Zuschauer sind gern gesehen. Das ist der Zeitplan: 10 -10.20 Uhr: Training Rasentraktoren 13 PS, Standard, Superstandard und Damenklasse, 10.25 -10.45 Uhr: Training Rasentraktoren Offen. 10.50 - 11.10 Uhr: Qualifying 13 PS, Standard, Superstandard, Damenklasse. 11.15 - 12 Uhr: Qualifying >Offen. 12.30 Uhr: Fahrervorstellung, 13 Uhr 1. Lauf Rasentraktoren 13 PS/ Standard/ Superstandard, Damenklasse.

13.25 Uhr: 1. Lauf Rasentraktoren Offen, 13.50 Uhr: 1. Lauf Rasentraktoren Offen. 14.15 Uhr: 2. Lauf Rasentraktoren 13 PS/ Standard/ Superstandard, Damenklasse. 14.40 Uhr: 2. Lauf Rasentraktoren Offen. 15.30 Uhr: 3. Lauf Rasentraktoren 13 PS/ Standard/ Superstandard, Damenklasse, 15.55 3. Lauf Rasentraktoren Offen. Etwa um 17 Uhr: Siegerehrung.

Dinosaurier in Möckern

Die Kids World ist am Sonnabend mit originalgetreuen „freilaufenden Dinos“ in einer Theatershow in der Stadthalle Möckern zu Gast. Es gibt eine Vielzahl von Aktivitäten, um die Dinosaurier aus nächster Nähe zu erleben. Betreuer stehen dabei den Besuchern zur Seite. Man kann auf einem Dinosaurier reiten, ihn füttern oder sogar streicheln. Die Theatershows beginnen um 10.30 Uhr und 14.30 Uhr. Der Kartenvorverkauf an der Tageskasse erfolgt von 9.30 Uhr bis 10.15 Uhr und von 13.30 bis 14.15 Uhr. Preis für alle über zwei Jahre, ist 15 Euro.

Klosterführung in Jerichow

Besucher können sich in Jerichow durch das Kloster führen lassen. Foto: Kloster Jerichow

Die nächste öffentliche Klosterführung gibt es am Sonntag um 11 Uhr. Der Veranstalter verspricht spannende Einblicke in die Geschichte und Bedeutung der romanischen Anlage, in das Leben der Chorherren des Prämonstratenser-Ordens und die nachmittelalterliche Nutzung. Der Rundgang führt durch die Klausur und über die Klosterkirche bis in die Dauerausstellung „Spuren im Backstein“ im Museum. Im Veranstaltungskalender des Klosters ist die Dauer des Rundganges mit anderthalb Stunden ausgewiesen. Der Eintritt beträgt zehn, ermäßigt sieben Euro. Öffentliche Klosterführungen werden bis Oktober jeweils am ersten Sonntag des Monats angeboten.

Dorffest in Karith-Pöthen

Am Sonnabend startet ab 13 Uhr das Dorffest Karith-Pöthen (Gommern) im Pöthener Park (Thälmannplatz 4a). Es gibt Angebote für Kinder wie Hüpfburg, Rutschen, Kinderschminken. Schnäppchenjäger kommen beim Trödelmarkt auf ihre Kosten. Bei der Modenschau des „Kaufhauses am Markt“ kann man sich von aktuellen Modetrends inspirieren lassen. Die Freiwillige Feuerwehr ist ebenfalls da und stellt anlässlich ihres 90-jährigen Jubiläums Technik aus. Ab 19 Uhr startet das Abendprogramm mit Musik von DJ Rüdiger. Freuen kann man sich dabei auch auf eine professionelle Bauchtanzvorführung. Allerdings nicht von DJ Rüdiger.

Barbie gegen Oppenheimer in Genthin

Es ist immer noch das Filmduell des Sommers: „Barbie“ gegen „Oppenheimer“. Wer bekommt mehr Zuschauer? Die Genthiner haben es ebenfalls in der Hand. Denn am Wochenende laufen beide Filme im Union Kino. Barbie (Dauer: 115 Minuten, FSK: 6) läuft am Sonnabend und Sonntag jeweils um 15, 17 und 20.15 Uhr, Oppenheimer (Dauer: 181 Minuten, FSK: 12) läuft am Sonnabend und Sonntag jeweils um 17 und 19.30 Uhr.

Ein Alien im Burger Kino

Im Burger Kino läuft am Sonnabend ein weiterer ungewöhnlicher Spielfilm. „Asteroid City“ von Wes Anderson erzählt die Geschichte einer US-amerikanischen Kleinstadt in den 1950er Jahren, deren Attraktion ein Meteoritenkrater ist. Dort findet ein Stargazer-Kongress statt und zahlreiche Menschen aus dem ganzen Land reisen an. Statt des eigentlich geplanten wissenschaftlichen Wettbewerbs kommt es zu unerwarteten weltverändernden Ereignissen, die Chaos und Verwirrung stiften – wie das halt so ist, wenn plötzlich ein Alien auftaucht. Der Film läuft am Sonnabend um 19.30 Uhr, ist frei ab zwölf Jahren und 106 Minuten lang. Karten gibt es an der Kinokasse oder auf der Internetseite des Kinos.

Neuer Pfarrer in Schlagenthin

Pfarrer Alexander Schwartz wird am Sonntag als neuer in sein Amt eingeführt. Foto: Simone Pötschke

Mit einem Festgottesdienst wird Pfarrer Alexander Schwartz am Sonntag um 14 Uhr in der Kirche in Schlagenthin in seinen neuen Dienst eingeführt. Anschließend gibt es einen kleinen Empfang. Pfarrer Schwartz nimmt zum 1. August als Kreisgemeindepädagoge im Wirkungskreis in Genthin, Ziesar und im Pfarrbereich Schlagenthin seinen Dienst auf.

DDR-Mode in Genthin

Das gibt es im Kreismuseum: Die Uniform des Postchefs von Genthin zu DDR-Zeiten. Foto: Susanne Christmann

Das Kreismuseum in Genthin ist am Sonntag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. Zu sehen ist die Sonderausstellung „Von der Dederonschürze zur Bluejeans – Kleidung und Mode im 20. Jahrhundert“. Gezeigt werden modische Bekleidung, Arbeitsbekleidung und Accessoires aus den Jahren 1945 bis 2000. Neu zu sehen ist ein Sommerkleid aus den 1970er Jahren.

Mit der Fähre nach Grieben

Den kürzesten Weg über die Elbe bei Ferchland bietet die Fähre nach Grieben. Die Fähre verkehrt bis 31. Oktober nach dem derzeit gültigen Sommerfahrplan. Das Fährschiff fährt Sonnabend und Sonntag jeweils von 8.30 Uhr bis 19.30 Uhr.