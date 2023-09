Genthin/Burg - Im Jerichower Land ist am Wochenende viel los. Die Volksstimme hat Tipps für die Tage vom 15. bis zum 17. September 2023.

Fußball in Grabow

Die Alt-Herren-Fußballmannschaft des SV Eintracht Grabow empfängt am Freitag das Alt-Herren-Team des Möckeraner TV um 18. 30 Uhr auf dem Sportplatz in Grabow. Für das leibliche Wohl von Spielern und Zuschauern wird gesorgt sein, versicherte der Ortsbürgermeister Thomas Lindemann.

Drei Tage Kartoffelfest in Genthin

Das Ensemble „Ice Cream live“ präsentiert sich mit Tanz und Gesang am Freitag in Genthin. Foto: Ice Cream

Der Aufbau steht es kann gefeiert werden. Bühne frei für das Kartoffelfest 2023: Bereits am Freitag um 14 Uhr öffnet der Vergnügungspark seine Pforten. Um 19 Uhr startet der Tanz- und Turnschuppen mit „The Greatest Show“ und das „Moulin Rouge“ mit „Ice Cream“ vom Tanz- und Gesangszentrum Parey, außerdem gibt es eine Trommelshow mit Stamping Feet aus Berlin. Am Sonnabend eröffnen um 11 Uhr die Schüler der Grundschule „L. Uhland“ im Zeichen der Kartoffel. Es gibt um 12 Uhr den Kartoffelsuppenwettbewerb, bei dem der beste Koch des Jerichower Landes gesucht wird, am Nachmittag gibt es den Kartoffelschälwettbewerb, ab 18 Uhr ein Musikprogramm mit der Genthiner Gruppe „The Pax“, dem Pianisten Alberto Pizzo und Musikern aus der Ukraine und Schottland. Um 20 Uhr sorgt die Partyband „Einzig & Artig“ für Stimmung. Am 17. September beginnt der Sonntagvormittag um 11 Uhr mit dem Genthiner Blasorchester und dem Genthiner Musik Express. Auch Merinos Gaudi-Show, das Tanz- und Gesangszentrum „Ice Cream“ aus Parey und der Udo Jürgens-Interpret Alex Parker (ab 16 Uhr) werden dann auf der Bühne stehen.

Bahnhofsfest in Magdeburgerforth

Am Wochenende gibt es in Magdeburgerforth das nächste Bahnhofsfest . Foto: Bettina Schütze

Der Traditionsverein Kleinbahn des Kreises Jerichow I lädt am Wochenende zum 31. Bahnhofsfest auf den Museumsbahnhof Magdeburgerforth ein. Das Fest läuft am Sonnabend von 10 bis 18 Uhr und am Sonntag, von 10 bis 16 Uhr. Die Museumsbahn fährt zu jeder vollen Stunde, erstmals um 10 Uhr und letztmals jeweils eine Stunde vor dem Ende der Veranstaltung. Auch die Feldbahn ist im Einsatz. Der Museumsraum kann besichtigt werden. Glücksrad und eine Hüpfburg erwarten die Kinder. Verkaufsstände, unter anderem für die Fans der kleinen Bahnen, bereichern das Bahnhofsfest. Im Bistro wird Kuchen angeboten. Auf dem Bahnhofsgelände gibt es unter anderem Grillwürste und Suppe.

Müll sammeln zum Aktionstag in Burg

Burg putzt sich zum „World Clean up day“. Der Verein benvivo startet gemeinsam mit den „Sozialen Dienstleistungen Jerichower Land“ eine integrative Sammelaktion. Etwas für die Umwelt tun kann jeder – egal ob Groß oder Klein, Jung oder Alt, gut zu Fuß oder im Rollstuhl sitzend, gemeinsam macht es noch viel mehr Spaß. Los geht es am Sonnabend um 10 Uhr am Markt 1 auf der Route: Markt – Schartauer Straße bis Magdalenenplatz – Brüderstraße – Zerbster Straße – Flickschupark. Handschuhe, Müllbeutel, Getränke werden gestellt, ein Müllgreifer sollte mitgebracht werden. Weitere Informationen und Anmeldungen unter kirchhof@benvivo.de oder 03921-72 97 818.

Trommler führt Kinder durch Burg

Der Trommler von Burg wird am Sonnabend durch die Altstadt wandeln. Foto: Stadt Burg

Wer hat noch nicht die Sage vom „Trommler von Burg“ gehört? Mystisch und packend zugleich ist seine Geschichte über die unterirdischen Gänge der Stadt Burg. Aus den Katakomben der Stadt auferstanden, erzählt der Trommler besonders Kindern am Sonnabend ab 14 Uhr so einiges aus der über 1.070-jährigen Stadtgeschichte. Er führt die Teilnehmer vorbei an den historischen Plätzen Burgs. Diese Stadterkundung ist gewürzt mit Burger Geschichte, Geschichten und Sagen - nicht ganz ernst genommen. Treffpunkt zu dieser Kinderführung ist das Rathaus, Breiter Weg 27 in Burg. Am berühmten Burger Fotomotiv, dem Breiten Weg, endet der Rundgang um 15 Uhr. Karten gibt es in der Touristinformation, diese ist am Sonnabend von 9 bis 12 Uhr geöffnet.

Filmnacht in Parchau

Nachdem die erste Parchauer Filmnacht auf große Resonanz gestoßen war, folgt am Sonnabend, ab 18 Uhr eine Fortsetzung. „Diesmal findet das Spektakel auf dem Parchauer Sportplatz statt, wo eine überdimensionale Leinwand zum Einsatz kommen wird“, kündigt Jörg Schade, Vorsitzender des Parchauer Natur- und Heimatvereins, an. Diese ist mit einer Breite von zwölf Metern und Höhe von neun Metern eigentlich für Autokinos gedacht. Gezeigt wird der Film „Mama Mia“ mit den bekannten Hits der schwedischen Pop-Gruppe ABBA, eingerahmt in ein herzzerreißende Schmusestory. Es darf getanzt und mitgesungen werden. Für Essen und Trinken sorgt der Verein. Ab 18 Uhr brennt der Rost und kalte Getränke stehen bereit. Bei schlechtem Wetter gibt es keine gesonderte Abendvariante. Unterstützt wird der Höhepunkt durch die Kulturförderung des Landkreises und die örtliche Feuerwehr. Die Veranstalter bitten darum, Sitzgelegenheiten wie Klappstühle, Decken oder Bänke mitzubringen. Der Eintritt ist frei, eine Spende von fünf Euro pro erwachsener Person wird gern entgegengenommen.

Klostergartenführung in Jerichow

Am Sonntag werden Besucher durch den Klostergarten geführt. Foto: Thomas Skiba

Am Sonntag, wird im Kloster Jerichow letztmalig 2023 eine öffentliche Führung durch den Klostergarten angeboten. Sie beginnt um 11 Uhr und dauert etwa eine Stunde. Besucher erhalten bei dieser Führung die Möglichkeit, die einzigartige Anlage kennenzulernen. Hier wird der Anbau von alten Pflanzensorten wiederbelebt, die bereits im Mittelalter vielfältige Verwendung fanden. Die Hoch- und Flachbeete des Gartens bergen eine Fülle lebendiger Schätze: Heilkräuter, Färberpflanzen und nahezu vergessene Sorten erblühen und gedeihen hier. Eine Anmeldung für die Teilnahme an der Führung ist nicht erforderlich. Treffpunkt ist der Eingangsbereich des Klosters Jerichow. Die Klostergartenführung erstreckt sich über etwa eine Stunde. Tickets können an der Museumskasse und im Ticketshop erworben werden.

Dialoggottesdienst mit Tamara Zieschang in Burg

An diesem Sonntag ist es wieder so weit: Um 11 Uhr findet in der Oberkirche Unser Lieben Frauen der 5. Dialoggottesdienst statt. Diesmal zu Gast: die Ministerin für Inneres und Sport des Landes Sachsen-Anhalt, Tamara Zieschang (CDU). Peter Gümbel: „Wir werden über persönliche Erfahrungen mit Glauben und Kirche sprechen, aber auch über Erfolge und Fehler in der Politik und welche Ideen und Wünsche sie ganz persönlich für Sachsen-Anhalt hat.“ Auch Sport und Flüchtlingspolitik sollen zur Sprache kommen. Nach einem ersten Teil gibt es auch die Möglichkeit, als Besucher des Gottesdienstes der Ministerin Fragen zu stellen. Alle Interessierten sind zu diesem Gottesdienst eingeladen. Im Anschluss gibt es die Möglichkeit, beim Kirchencafé die Gespräche zu vertiefen.