Nach Ärger und Verzögerung Das Warten hat ein Ende: Neue Poststation endlich in Parey aufgebaut
Nach langem Warten und viel Ärger um die alte Filiale ist es endlich so weit: Die neue Poststation am Sportplatz in Parey steht. Etwas Geduld ist allerdings gefragt, bist die Station ihren Betrieb aufnehmen kann.
Aktualisiert: 04.02.2026, 18:41
Parey. - Endlich hat das Warten ein Ende: Nach mehreren Monaten ist am Mittwoch die neue Poststation in Parey am Mittwoch aufgebaut worden. Briefe und Pakete können in Kürze wieder bequem im eigenen Ort verschickt und angenommen werden.