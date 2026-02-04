Nach Ärger und Verzögerung Das Warten hat ein Ende: Neue Poststation endlich in Parey aufgebaut

Nach langem Warten und viel Ärger um die alte Filiale ist es endlich so weit: Die neue Poststation am Sportplatz in Parey steht. Etwas Geduld ist allerdings gefragt, bist die Station ihren Betrieb aufnehmen kann.