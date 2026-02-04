weather bedeckt
Nach Ärger und Verzögerung Das Warten hat ein Ende: Neue Poststation endlich in Parey aufgebaut

Nach langem Warten und viel Ärger um die alte Filiale ist es endlich so weit: Die neue Poststation am Sportplatz in Parey steht. Etwas Geduld ist allerdings gefragt, bist die Station ihren Betrieb aufnehmen kann.

Von Louis Hantelmann Aktualisiert: 04.02.2026, 18:41
Seit Mittwoch steht am Sportplatz in Parey die neue Poststation.
Parey. - Endlich hat das Warten ein Ende: Nach mehreren Monaten ist am Mittwoch die neue Poststation in Parey am Mittwoch aufgebaut worden. Briefe und Pakete können in Kürze wieder bequem im eigenen Ort verschickt und angenommen werden.