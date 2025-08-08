Änderungen im Busverkehr Kaum zu glauben: Gleisbau in Magdeburg verläuft schneller als geplant
Die Magdeburger Verkehrsbetriebe tauschen die Gleise in der Olvenstedter Straße in Magdeburg aus. Früher als geplant kann nun der letzte Bauabschnitt begonnen werden. Das hat Auswirkungen auf den Busverkehr.
Aktualisiert: 08.08.2025, 18:30
Magdeburg. - In Zeiten von immer neuen Brückensperrungen und Dauerbaustellen kommt die Nachricht durchaus überraschend: Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) vermelden für ihre aktuelle Gleisbaustelle in der Olvenstedter Straße einen vorfristigen Fortschritt.