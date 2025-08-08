weather wolkig
Magdeburg, Deutschland
  4. Gleisbau in Magdeburg schreitet voran – Umleitungen bei Bussen

Änderungen im Busverkehr Kaum zu glauben: Gleisbau in Magdeburg verläuft schneller als geplant

Die Magdeburger Verkehrsbetriebe tauschen die Gleise in der Olvenstedter Straße in Magdeburg aus. Früher als geplant kann nun der letzte Bauabschnitt begonnen werden. Das hat Auswirkungen auf den Busverkehr.

Von Stefan Harter Aktualisiert: 08.08.2025, 18:30
In Magdeburg werden die Schienen der Straßenbahn in der Olvenstedter Straße erneuert. Die Bauarbeiten sind dabei schneller als geplant. 
Magdeburg. - In Zeiten von immer neuen Brückensperrungen und Dauerbaustellen kommt die Nachricht durchaus überraschend: Die Magdeburger Verkehrsbetriebe (MVB) vermelden für ihre aktuelle Gleisbaustelle in der Olvenstedter Straße einen vorfristigen Fortschritt.