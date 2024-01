Genthin/Burg - Der Gang zum Flaschenpfandautomaten ist für die meisten Kunden eine ziemlich nervige Angelegenheit. Flasche für Flasche wird eingeworfen, irgendwann kommt der Pfandbon. In Hamburg-Hittfeld gibt es einen Pfandautomaten der gleich 100 Flaschen gleichzeitig verarbeiten kann. Ein Video über dieses Gerät ist aktuell ein Internethit. Im Jerichower Land gibt es solche Rückgabeautomaten aus verschiedenen Gründen noch nicht.

Die Begeisterung der Nutzer, die den Clip mittlerweile eine halbe Million mal angeklickt haben, kommt von der lässigen Art, in der Edeka-Marktchef Jonas Meyer den Automaten „Tomra R1“ vorstellt.

Mehrere Säcke mit Flaschen auf einmal

Ein „ganz geiles neues Teil“ nennt Meyer den Automaten, in den man „volle Kanne“ mehrere Säcke auf einmal einfüllen könne. „Da kann auch wirklich jeder Hans und Franz mit umgehen“, stellt der Supermarktchef zum Schluss fest.

Wäre so ein Automat für „Hans und Franz“ auch etwas für die Supermärkte im Jerichower Land? Vorerst herrscht in einer kurzen Umfrage der Volksstimme eher Zurückhaltung.

Die Getränke Quelle Genthin sei mit einem Rücknahme-Automat für DPG-EW-Flaschen beziehungsweise Dosen ausgestattet, heißt es etwa beim WVG Getränke-Fachgroßhandel, der die Getränke-Quelle betreibt. Hinter dem Fachbegriff verbergen sich die typischen Einweg-Pfandflaschen, für die es 25 Cent zurückgibt.

„Eine zusätzliche Aufstellung eines Mehrweg-Rücknahme-Automaten ist nicht vorgesehen und aus Kostengründen für uns auch nicht realisierbar“, so der Betreiber weiter.

Automat teuer wie ein Auto

Die Kosten sind es auch, die bei der Konsumgenossenschaft Burg-Genthin-Zerbst angeführt werden. „Der beschriebene Automat kostet in etwa so viel wie ein VW Passat und Geld verdient der Handel mit einem Leergutautomaten nicht“, erklärt Heiko Böning von der Konsumgenossenschaft, die in der Region etwa die „Nah & Gut“, „NP-Märkte“, „K-Kauf“ in Tucheim oder den Edeka-Markt in Gerwisch betreibt.

Stattdessen seien Wartungs- und Instandhaltungskosten sowie der Personaleinsatz, da hinter dem Automaten alles händisch in Kisten oder auf Paletten verräumt werden muss, deutlich höher als bei der guten alten Pfandkasse.

„Sicherlich werden wir uns mit den Edeka-Partnern und dem Ladenbau über diesen Automaten in Zukunft bezüglich der Erfahrungen austauschen.“ Böning stellt in Aussicht: „Sollten diese Erfahrungen positiv sein, werden wir gegebenenfalls die Anschaffung eines Leergutautomaten dieses Typs bei den zukünftig anstehenden Modernisierungen unserer Märkte in Betracht ziehen.“

Edeka hat Großautomaten an vier Standorten

Bei Edeka Minden-Hannover, die als Dachgesellschaft für den Marktkauf in Burg und das E-Center in Genthin fungiert, heißt es: „Aktuell sind Pfandautomaten des Modells Tomra R1, die eine Großzahl an Flaschen gleichzeitig verarbeiten können, an vier Standorten in unserem Geschäftsgebiet im Einsatz.“ Allerdings nicht im Jerichower Land.

Grundsätzlich gelte, dass Edeka Minden-Hannover genossenschaftlich organisiert sei. Sie werde von rund 600 selbstständigen Kaufleuten und deren Märkten getragen.

Jeder von ihnen führe einen oder mehrere Märkte als ein eigenständiges Unternehmen und entscheidet damit selbst über Sortimente, Personal, Marktgestaltung und auch über den Einsatz des jeweiligen Pfandautomaten-Modells und die damit verbundene Investition, erläutert eine Edeka-Sprecherin.