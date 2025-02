Die Ziegelindustrie prägte einst die Region am Plauer Kanal im 19. Jahrhundert. Diese trug zur Entwicklung der Region bei.

Die Geschichte der Ziegelei in Derben: Wo einst Steine für Magdeburg und Berlin entstanden

Industriegeschichte in Elbe-Parey

Die Ziegelei Löber im Jahr 1892. 2. von links: Ziegelmeister Friedrich Blankenburg mit Frau Friederike (sitzend) und den Kindern Otto, Ida und Anna. Im Vordergrund sind Abtrage-Jungen zu sehen, die Rohlinge mit Hilfe von kleinen Brettern, eins auf dem Kopf und zwei in den Händen, zu den Trockenschuppen transportierten.

Derben - Heute ist es unvergessene regionale Geschichte: In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts begann die Blütezeit der Ziegelindustrie. Zahlreiche Ziegeleien entstanden, so auch in der Elbgemeinde Derben/ Neuderben.