Polizei warnt in neuer Veranstaltungsreihe Die Tricks der Gauner und Ganoven

Das Polizeirevier Jerichower Land setzt seine in Lostau gestartete Aufklärungsreihe am 25. April im Lehnshof in Roßdorf fort. Die Soulband des Polizeiorchesters Sachsen-Anhalt wird für die Musik zwischendurch sorgen.