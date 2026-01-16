Viele Nutzer scheitern derzeit an der digitalen Übertragung des Abfallkalenders im Jerichower Land. Nach mehreren Leserhinweisen hat die Volksstimme selbst getestet, welche Alternativen wirklich funktionieren.

Die online Funktionen des Abfallkalenders im Jerichower Land sorgen für Schwierigkeiten.

Genthin - Digitale Abfallkalender sollen den Alltag erleichtern – doch genau daran scheiterten zuletzt viele Nutzer im Landkreis. Nach Leserhinweisen auf technische Probleme hat die Volksstimme genauer hingeschaut und selbst getestet, wie sich die Müllabfuhrtermine zuverlässig aufs Handy oder den Computer holen lassen. Dabei stieß die Redaktion auf eine bislang wenig bekannte Alternative, die überraschend gut funktioniert.