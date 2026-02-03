Er ist inzwischen zur Tradition geworden: Der Besuch der Jungen Oper begeistert erneut Grundschüler in Oebisfelde als besonderer Abschluss vor den Zeugnisferien.

Begeisterung in Oebisfelde: Junge Oper gastiert an der Grundschule an der Aller

Tosender Applaus für die Junge Oper und den spontanen Einsatz von Musiklehrerin Melanie Bode (Mitte).

Oebisfelde. - Einen ganz besonderen Vormittag haben die Schüler der Grundschule an der Aller Ende Januar erlebt: Die „JO! Junge Oper“ gastierte in der Turnhalle und verwandelte den vertrauten Ort für rund 50 Minuten in eine kleine Opernbühne voller Märchen, Musik und Humor. Wo sonst Sportunterricht stattfindet, herrschte plötzlich Opernatmosphäre – und die Kinder lauschten erstaunlich andächtig.