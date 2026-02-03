Bauwerk wurde überprüft Magdeburger Ring: So steht es um die Behelfsbrücke am Damaschkeplatz
Nach gut einem halben Jahr ist die Behelfsbrücke des Magdeburger Rings über dem Damaschkeplatz überprüft worden. Was dabei herauskam und wie es mit ihr und der Behelfsbrücke Brenneckestraße weiter geht.
03.02.2026, 11:35
Magdeburg. - Für kurze Zeit war die Behelfsbrücke des Magdeburger Ring über den Damaschkeplatz am Montag (2. Februar 2026) komplett gesperrt worden. Eine Prüfung des Bauwerks stand an. Der Verkehr rollt wieder. Was die Prüfung ergab und was als nächstes ansteht.