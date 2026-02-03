Bauwerk wurde überprüft Magdeburger Ring: So steht es um die Behelfsbrücke am Damaschkeplatz

Nach gut einem halben Jahr ist die Behelfsbrücke des Magdeburger Rings über dem Damaschkeplatz überprüft worden. Was dabei herauskam und wie es mit ihr und der Behelfsbrücke Brenneckestraße weiter geht.