weather regenschauer
Magdeburg, Deutschland
  1. Startseite
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Genthin
    4. >

  4. Abenteuerlauf mit Skelett und Röhrenrutsche: Durch Matsch, Fluss und Schloss: Die Genthiner Matsch-Wolke fordert Freizeitläufer und Familien heraus

Abenteuerlauf mit Skelett und Röhrenrutsche Durch Matsch, Fluss und Schloss: Die Genthiner Matsch-Wolke fordert Freizeitläufer und Familien heraus

Es wird ein Lauf mit vielen Superlativen. Wenn die Genthiner Matsch-Wolke am 6. September 2025 in Parchen startet, sind über 200 Teilnehmer dabei. Und viel Matsch und Spaß.

Von Marco Papritz 02.09.2025, 07:03
Die Seifenrutsche befördert die Teilnehmer der Matsch-Wolke auf direktem Weg vom Schloss auf die Strecken vom Abendteuerlauf in Parchen.
Die Seifenrutsche befördert die Teilnehmer der Matsch-Wolke auf direktem Weg vom Schloss auf die Strecken vom Abendteuerlauf in Parchen. Foto: Marco Papritz

Parchen - Am Boden, zu Wasser und in der Luft. Die Genthiner Matsch-Wolke ist eine Laufveranstaltung der anderen Art. Hier dürfen sich die Teilnehmer - Freizeitsportler und Familien - in Parchen an ungewöhnlichen Hindernissen probieren. Und ausdrücklich dreckig machen.