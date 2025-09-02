Es wird ein Lauf mit vielen Superlativen. Wenn die Genthiner Matsch-Wolke am 6. September 2025 in Parchen startet, sind über 200 Teilnehmer dabei. Und viel Matsch und Spaß.

Durch Matsch, Fluss und Schloss: Die Genthiner Matsch-Wolke fordert Freizeitläufer und Familien heraus

Die Seifenrutsche befördert die Teilnehmer der Matsch-Wolke auf direktem Weg vom Schloss auf die Strecken vom Abendteuerlauf in Parchen.

Parchen - Am Boden, zu Wasser und in der Luft. Die Genthiner Matsch-Wolke ist eine Laufveranstaltung der anderen Art. Hier dürfen sich die Teilnehmer - Freizeitsportler und Familien - in Parchen an ungewöhnlichen Hindernissen probieren. Und ausdrücklich dreckig machen.