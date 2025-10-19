Am 24. und 25. Oktober wird es schaurig in Parey: Dann öffnet das Halloween-Haus mit eigenem Escape-Room für Besucher. Diese Attraktionen werden geboten.

Parey. - Am Halloween Haus in Parey werden Passanten bereits von schaurigen Figuren begrüßt, die besonders bei Nacht zur Geltung kommen. Weitere Grusel-Attraktionen die Besucher am 24. und 25. Oktober. Dann können sich Besucher von 17 bis 21 Uhr selbst ein Bild vom Schauer-Haus machen.

Angeboten wird der Escape-Room Phasmophobia, Hexenspaß mit Lina, ein Miniaturwunderland sowie ein Schreckgang. Außerdem gibt es eine Piraten-Bar sowie die Piratenschatzsuche.

Alle zwei Jahre veranstaltet Familie Müller ein solches Event für Kinder und Jugendliche in der Rudolf-Breitscheid-Straße. Der Eintritt ist frei, für eine Spende sind die Organisatoren allerdings dankbar.